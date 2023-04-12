Президент Чехии о казни украинского пленного: Если подтвердится, это поставит солдат РФ в один ряд с ИГИЛ 12 апреля, 21:55 Петр Павел (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео с казнью, вероятно, украинского военного, которое накануне распространили прокремлевские Telegram-каналы.

Об этом сообщает ČTK.

Президент Чехии заявил, что подлинность записи проверить невозможно, поэтому он не может комментировать конкретный случай. Однако он добавил, что есть много других задокументированных случаев, которые необходимо осудить, и которым не место в XXI веке.

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«Если это подтвердится, то российские солдаты окажутся в одном ряду с Исламским государством, что мы все должны осудить», — заявил он.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование военного преступления.

Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.