Президент Чехии о казни украинского пленного: Если подтвердится, это поставит солдат РФ в один ряд с ИГИЛ

12 апреля, 21:55
Поделиться:
Петр Павел (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Петр Павел (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео с казнью, вероятно, украинского военного, которое накануне распространили прокремлевские Telegram-каналы.

Об этом сообщает ČTK.

Президент Чехии заявил, что подлинность записи проверить невозможно, поэтому он не может комментировать конкретный случай. Однако он добавил, что есть много других задокументированных случаев, которые необходимо осудить, и которым не место в XXI веке.

Видео дня

«Если это подтвердится, то российские солдаты окажутся в одном ряду с Исламским государством, что мы все должны осудить», — заявил он.

Читайте также:

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, Роман Свитан рассказал жуткие подробности о своем пребывании в плену в 2014 году. (Фото:Скриншот с видео Radio NV) «На Донбассе — десяток Буч с 2014 года». Свитан, комментируя казнь украинского военного, рассказал ужасы собственного плена. Интервью NV

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование военного преступления.

Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Чехия Военные Видео Пленный Казнь Убийство

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X