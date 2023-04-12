«Напоминание о бесчеловечности». В ООН и ЕС отреагировали на видео с казнью украинского военного

12 апреля, 15:14
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Флаг ООН (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Флаг ООН (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

В ООН заявили, что шокированы «особо ужасными видео «в Сети, на одном из которых украинскому бойцу отрезают живьем голову, а на другом — изуродованные тела, вероятно, других защитников.

В заявлении мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине говорится, что очевидные казни «не являются единичными случаями», пишет CNN.

«Последние инциденты также нужно должным образом расследовать, а виновных привлечь к ответственности», — говорится в заявлении.

Видео дня

Миссия напомнила о своем докладе, представленном 24 марта, об обращении с военнопленными и ситуации с правами человека в Украине. Кроме масштабных российских военных преступлений, среди которых убийства, пытки и сексуальное насилие над гражданскими, миссия заявила о случаях казни военнопленных якобы украинскими и российскими военными.

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Реагируя на новое видео с казнью, официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что дополнительной информации о его достоверности у Брюсселя пока нет.

«При этом если она подтвердится, то это очередное жестокое напоминание о бесчеловечности российской агрессии. Убийство военнопленных является очень серьезным нарушением Женевских конвенций и еще раз демонстрирует полное игнорирование Россией международного права», — цитирует ее DW.

Ранее в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты РФ казнили, вероятно, украинского военного, заживо отрезав ему голову ножом.

СБУ начала расследование. Президент Владимир Зеленский заявил, что законная ответственность для РФ будет за все и призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Евросоюз ООН Пытки Казнь Военнопленные Военные преступления РФ Война России против Украины

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