Гутерреш «в ужасе» от видео с казнью украинского военного — спикер генсека ООН 12 апреля, 23:12 Антониу Гутерреш (Фото:Maxim Shipenkov/Pool/Reuters)

Генсек ООН Антониу Гутерреш «в ужасе» от видео с ужасной казнью украинского военнопленного, которое накануне распространили прокремлевские Telegram-каналы.

Об этом во время брифинга сообщил спикер генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине возмущена особенно ужасными видео, размещенными в социальных сетях во вторник», — сказал спикер.

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Он напомнил, что на одном из видео показана жестокая казнь человека, который, вероятно, является украинским военнопленным, а на другом — изуродованные тела, также вероятно, украинских военнослужащих.

Дюжаррик подчеркнул, что это не единичный случай. В недавних отчетах Миссия ООН по правам человека зафиксировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных в отношении военнопленных, добавил спикер.

«Генеральный секретарь сказал, что он также видел это видео и был в ужасе от него, и поддерживает призыв к привлечению виновных к ответственности», — сообщил Дюжаррик.

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