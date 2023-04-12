«Россия хуже, чем ИГИЛ». Кулеба прокомментировал видео, на котором российские оккупанты пытают и убивают украинского пленного 12 апреля, 11:35 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя видео, на котором российские оккупанты пытают и убивают украинского пленного, назвал абсурдом то, что Россия председательствует в Совбезе ООН.

«В сети распространяется ужасное видео, на котором российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже, чем ИГИЛ, председательствует в СБ ООН», — написал он в Twitter.

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По его словам, российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН, а также должны понести ответственность за свои преступления.



Российские оккупанты казнили, вероятно, украинского военного, отрезав ему голову ножом.

Шокирующее видео жестокого убийства появилось в российских провоенных Telegram-каналах вечером 11 апреля. Его также опубликовал в своем Twitter украинский блоггер Игорь Лаченков.

После того, как видео начало разлетаться в соцсетях, глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем Telegram, что за происходящее «будет ответ и ответственность».

Это не первый такой случай. 6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленного. Россияне направили камеру на пленного, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз в тело.



Вскоре удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

До видео с расстрелом Мациевского всплывали и другие зафиксированные на камеру военные преступления россиян по отношению к украинским военнопленным.

В июле прошлого года в сети появилось видео жестоких пыток над украинским пленным. На нем российские солдаты прижимают украинского военного к земле и с помощью чего-то, похожего на канцелярский нож, отрезают его гениталии, а затем подносят их к камере.

Самым масштабным подобным преступлением РФ стало умышленное убийство украинских пленных, среди которых и защитники Азовстали, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области в июле 2022-го. Тогда россияне под предлогом «обстрела ВСУ» устроили взрыв в помещении, где находились пленные. Погибли около 50 украинцев.

Оккупанты так и не предоставили полный список погибших и не допустили на место трагедии ни международную миссию Красного Креста, ни украинского омбудсмена.

Кроме того, известно о многих случаях пыток голодом, издевательств и психологического давления в отношении украинских военных в российском плену.