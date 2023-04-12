Главу Совета Европы «ужаснуло» видео казни украинского военнопленного

12 апреля, 17:21
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Мария Пейчинович-Бурич (Фото:pace.coe.int)

Мария Пейчинович-Бурич (Фото:pace.coe.int)

Генеральная секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что ее ужаснуло видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому военнопленному.

В Twitter она подчеркнула, что виновные в казнях украинских военнопленных должны понести наказание.

«Я в ужасе от распространенного в Сети видео, на котором российские военные отрезают голову украинскому военнопленному. Это бесчеловечно и я осуждаю это самым решительным образом», — заявила она.

Видео дня

Пейчинович-Бурич посещала Украину 3 апреля.

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Президент Евросовета Шарль Мишель в Twitter подчеркнул, что ЕС сделает все возможное, чтобы «ответственность и справедливость возобладали над террором и безнаказанностью», и будет поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование военного преступления.

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Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Пленные Совет Европы Пытки Пленный Казнь Военнопленные Военные преступления РФ Мария Пейчинович-Бурич Война России против Украины

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