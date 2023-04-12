Главу Совета Европы «ужаснуло» видео казни украинского военнопленного 12 апреля, 17:21 Мария Пейчинович-Бурич (Фото:pace.coe.int)

Генеральная секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что ее ужаснуло видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому военнопленному.

В Twitter она подчеркнула, что виновные в казнях украинских военнопленных должны понести наказание.



«Я в ужасе от распространенного в Сети видео, на котором российские военные отрезают голову украинскому военнопленному. Это бесчеловечно и я осуждаю это самым решительным образом», — заявила она.

Видео дня

Пейчинович-Бурич посещала Украину 3 апреля.



Президент Евросовета Шарль Мишель в Twitter подчеркнул, что ЕС сделает все возможное, чтобы «ответственность и справедливость возобладали над террором и безнаказанностью», и будет поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование военного преступления.



Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

