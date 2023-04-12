Казнь военного. Песков отреагировал на видео обезглавливания россиянами, вероятно, украинца 12 апреля, 16:06 Спикер Путина Дмитрий Песков (Фото:Кремль)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал видео с казнью российскими военными украинского пленника. По его словам, оно нуждается в проверке.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости в Telegram.

"Безусловно, это ужасные кадры, но сначала нужно проверить их достоверность", - говорится в сообщении.

Видео дня

Он отметил, что это видео должно быть проверено – был ли такой прецедент, и если да – то где и кто виновник.

11 апреля в российских провоенных Telegram-каналах появилось видео, как оккупанты теряют украинского военного, отрезая ему голову ножом. Есть вероятность, что к моменту казни пленник был жив и в сознании.

СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.

Также CNN сообщает о еще одном видео, которое появилось в российских Телеграмм-каналах 8 апреля (американский телеканал не предоставляет соответствующую ссылку). Его, вероятно, сняли российские наемники с ЧВК Вагнера — и, судя по всему, недавно предполагают журналисты. На кадрах видны обезглавленные тела двух украинских военных, лежащих на земле у уничтоженной военной машины. Им также, вероятно, были отрублены руки.