«Зарезали курицу, несущую золотые яйца». Насколько уже обеднела Россия из-за войны против Украины 29 апреля, 00:54 Цей матеріал також доступний українською Оккупант у военной техники ВС РФ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

За развязывание войны против Украины Россия уже заплатила более триллиона долларов, а каждый россиянин уже заплатит 8 тысяч долларов, пишет в колонке для НВ Тимоти Эш, британский экономист, эксперт по Украине.

«Ну ладно, сократил поставки газа в Европу, куда еще он собирается этот газ продавать? Вот в этом для него большая проблема. Газопроводы ведут на Запад, а не на Восток. Без больших инвестиций в трубопроводы нельзя так легко перенаправить газ в Азию. И с учетом санкций у Путина сейчас не хватает денег и финансирования. Если он сократит поставки газа в Европу, то потеряет $50 млрд дополнительного годового дохода — деньги, которые ему сейчас нужны для финансирования этой войны. Украинцы сказали бы, давай, отключай подачу газа, ты и так проиграешь. Он в любом случае проигрывает, потому что при любом сценарии, при котором Путин останется у власти в России, Европа максимально диверсифицируется от российских энергоносителей, поскольку Россия сейчас характеризуется как ненадежный их поставщик. Путин зарезал курицу, которая несла золотые яйца — давала более $100 млрд годовых поступлений от экспорта энергоносителей. Этого бизнеса больше нет», — пишет автор.

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Экономист добавляет, что угрозы Путина кажутся пустыми и создают впечатление слабости.

Эш добавляет собственные расчеты российских потерь за агрессию против Украины:

— Российские финансовые рынки, акционерный капитал упали не менее чем на 50% в год, а рынок долговых обязательств — на 80%. Агрессивная внешняя политика Путина уничтожила около $800 млрд стоимости российских финансовых активов. По меньшей мере, три четверти из них находятся в руках россиян.

— Активы Центробанка РФ на сумму $300 млрд заморожены и еще $100 млрд в других активах олигархов и крупных российских компаний. Эти финансовые потери минус $400 млрд вероятно используют для выплаты репараций Украине.

— В этом году ВВП РФ, вероятно, снизится на 8−10%, что означает потерю $180 млрд, если предположить, что без войны реальный ВВП вполне мог бы возрасти на 2−3% в этом году. Следовательно, по расчетам, общая потеря ВВП составляет 10%.

«Суммарно, у меня получилась цифра около $1,4 трлн, из которых, я считаю, $1,2 трлн, — прямые потери для России/россиян. Это около $8000 на каждого россиянина. Правда, учитывая неравенство доходов, потери средних слоев и олигархов, непропорциональны. Однако простые россияне, несомненно, почувствуют цену войны из-за высокой безработицы, роста инфляции, снижения реальных доходов и упущенных возможностей», — подытожил британский эксперт.

Пятница, 29 апреля — 65-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне в Киеве с официальным визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, побывавший перед этим в Москве. В РФ Гутерреш пытался договориться об организации гуманитарного коридора из Мариуполя при посредничестве ООН. Также сегодня с новым заявлением по Украине выступил президент США Джо Байден.

Между тем, враг пытается развить наступление на востоке Украины, наибольшую активность группировки оккупационных войск Генштаб ВСУ фиксирует на Слобожанском и Донецком направлениях.

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