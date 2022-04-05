Казахстан сейчас не признает так называемые «ДНР» и «ЛНР» — МИД 5 апреля, 15:51 Цей матеріал також доступний українською Мухтар Тлеуберди (Фото:Скриншот/Youtube/PrimeMinister_kz)

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не признает так называемые «ДНР» и «ЛНР».

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Об этом сообщает Радио Озоди.

«Мы на данный момент не признаем ни «Луганскую народную республику», ни «Донецкую [народную] республику», — сказал он.

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В феврале сообщалось, что Казахстан отклонил просьбу России отправить свои армию для поддержки российских войск, вторгнувшихся в Украину



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