Казахстан сейчас не признает так называемые «ДНР» и «ЛНР» — МИД
Мухтар Тлеуберди (Фото:Скриншот/Youtube/PrimeMinister_kz)
Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не признает так называемые «ДНР» и «ЛНР».
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Об этом сообщает Радио Озоди.
«Мы на данный момент не признаем ни «Луганскую народную республику», ни «Донецкую [народную] республику», — сказал он.
В феврале сообщалось, что Казахстан отклонил просьбу России отправить свои армию для поддержки российских войск, вторгнувшихся в Украину
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