«Акорда скрыто поддерживает Кремль». Что происходит в Казахстане, который может стать следующей после Украины целью Путина — интервью 6 мая, 21:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Казахские военнослужащие проводят учения в Алматинской области. 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Во время войны в Украине Казахстан стал тыловой базой путинского режима и российской армии, утверждает руководитель оппозиционного интернет-медиа БАСЕ Айдос Садыков.

Война России против Украины — главные события 6 мая

В интервью Радио НВ казахстанский журналист рассказал, как Акорда скрыто поддерживает Кремль и диктатора Владимира Путина, а также почему, вопреки этому, граждане Казахстана поддерживают Украину.

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— Как Казахстан реагирует на заявление российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна? Он записал видео, где угрожает Казахстану, говорит о том, что Казахстан будет ждать будущее Украины, хотя мы видим, что Украина побеждает — будущее ее довольно неплохое. Как реагируют в Казахстане на его слова?

— После публикации видео с Тиграном Кеосаяном, где он оскорбительно высказался о казахском народе, последовала бурная реакция со стороны общественности. В сети появились сотни видеообращений, постов, где люди прямо отвечали Кеосаяну, что Казахстан, казахский народ всегда поддерживает и будет поддерживать Украину, что никогда не будет поддерживать Путина и его агрессию.

Что касается Акорды (штаб-квартира Администрации президента Казахстана — ред.), то реакция довольно умеренная. Были угрозы, что Кеосаяну запретят въезд в Казахстан, но пока официального решения мы не видим — это осталось на уровне угроз.

— Возможно ли, что власть прислушается к этим реакциям граждан Казахстана на действительно оскорбительное видео в их сторону?

— Власть, конечно, прислушается, но каких-то официальных решений, жестких мер в отношении Кеосаяна, скорее всего, мы не увидим.

Кеосаян — близкий к Кремлю, к Путину пропагандист, поэтому в отношении него никаких мер приниматься не будет. Все останется на уровне заявлений. Руководство Казахстана — это диктаторский режим, который зависим от Кремля: входит в ОДКБ и ЕврАзЭС. Из-за высказывания Кеосаяна они не будут портить отношения; не примут решения, которые будут ущемлять пропагандистов, близких к Путину.

— На постсоветском пространстве 9 мая классическим образом праздновали довольно торжественно. Насколько это важный праздник для Казахстана. Как его отмечают? Это и было причиной того оскорбительного видео, которое записал российский пропагандист.

— На самом деле требования отказаться от празднования 9 мая в Казахстане звучат давно, начиная с 2014 года, с Майдана, когда Украина начала свою освободительную войну против Российской империи. С тех пор в Казахстане постоянно идет такое «брожение», постоянно проходят акции с требованиями отказаться от празднования имперского колониального праздника 9 мая.

Власть со временем к этому прислушалась, вынуждена была пойти на уступки. День защитника отечества перенесли с февраля на 7 мая. Сейчас есть волна недовольства тем, что 9 мая собирались отмечать в Казахстане, которая началась уже после войны в Украине. Градус нетерпения повышался. Власти поняли, что в данном случае из этого ничего хорошего не получится.

Если бы они объявили, что 9 мая будут проводиться парады, то умеренно оппозиционные, патриотические, националистические силы призвали бы в этот день выйти на митинги граждан Казахстана. В этом случае получилась бы обратная реакция: вместо того, чтобы показать картинку, допустим, Путину, они получили бы многотысячные антипутинские митинги в поддержку Украины. Поэтому власть плюсы-минусы посчитала и решила, что следует уступить общественности и отказаться от такого празднования.

— Возможны ли массовые антипутинские митинги в Казахстане?

— Антипутинские, антироссийские митинги в Казахстане проходили давно и проходят постоянно — против строительства атомной ГЭС российскими компаниями, за возврат космодрома Байконур Казахстану, против военных баз России, против испытания ракет… В течение 10−12 лет проводятся различные крупные и мелкие акции.

Что касается именно антивоенных, касающихся Украины, в конце февраля — начале марта проходили достаточно масштабные акции в Казахстане в поддержку Украины, в том числе в Алматы и в Астане. Одна из этих акций закончилась задержанием активистов возле консульства Российской Федерации в Алматы.

Сейчас поддержка Украины в соцсетях стопроцентная. Последний месяц мы не видим каких-то масштабных акций. Это связано с тем, что власть запретила проводить какие-то акции и старается на уровне организаций изолировать лидеров или не дать им выйти из дома.

Мы вчера узнали, что украинская гражданка, сотрудница посольства Украины в Казахстане по имени Златослава, была задержана. Ее осудили на 10 суток административного ареста и собираются депортировать в Украину. Это за то, что она перепостила антипутинский пост в поддержку Украины и против войны в Украине с призывом выходить на улицу.

— Насколько жесткое казахское законодательство по отношению к перепостам, к тому, что граждане Казахстана могут или не могут писать в соцсетях?

— У властей позиция неоднозначная. Мы не можем сказать, что 100% всех людей, которые пишут какие-то посты с критикой властей или в поддержку Украины, будут задерживать или сажать. Это происходит избирательно.

Массовых репрессий не происходит, потому что все-таки диктаторский режим в Казахстане не такой примитивный как в Беларуси. Здесь он более маневрирует, старается не попадать в поле зрения западных спецслужб, общественности, чтобы их не обвинили в прямой открытой поддержке Путина. Это происходит скрыто, завуалировано.

— Охлаждение между Казахстаном и Россией, которое могло бы быть вызвано этим оскорбительным видео, на самом деле не произошло?

— Если вы имеете в виду официальные власти, то между ними, конечно, никакого охлаждения не происходит. Это не первый раз, когда российские пропагандисты или политики оскорбительно высказывались в адрес казахского народа или государства. Это все ограничивалось ответной реакцией властей, демаршами в виде заявлений, и не влияло на отношения между Акордой и Кремлем. Акорда, то есть руководство Казахстана, продолжает оставаться в фарватере Кремля, продолжает скрыто поддерживать Кремль.

Два крупнейших путинских банка, которые попали под санкции, — Сбербанк и Альфа-Банк — выкуплены олигархами, близкими к нынешнему казахстанскому режиму. Тимур Кулибаев и [Бахытбек] Байсеитов выкупили активы Альфа-Банка и Сбербанка, которым из-за санкций запрещено иметь дела с гражданами других стран. Они спасли активы этих банков — сумма более миллиарда долларов. То есть на самом деле власть Казахстана продолжает скрытую поддержку Кремля, Путина.

— Украинское Главное управление разведки сообщало о том, что Москва намерена организовать в странах ОДКБ, например, производство деталей к российской продукции военного назначения. Разумеется, официальный Казахстан это все отрицает, говорит, что они не будут помогать Москве обходить санкции. Что вы об этом знаете?

— Кроме этих двух случаев [помощи с банками] мы знаем, что в Казахстане находятся пять скрытых военных баз России. Кроме того, в Казахстане в течение полутора-двух месяцев проводились совместные учения казахстанских военных с российскими.

Совместная деятельность между казахстанским диктаторским режимом и Кремлем продолжается.

Что касается комплектующих и других деталей, которые могут помочь России в войне против Украины: казахстанский режим в этом тоже будет помогать. Я думаю, что закупка тех же тайваньских полупроводников или каких-то других материалов, необходимых для военной техники России, будет происходить в том числе через Казахстан. Пока фактов у нас нет.

— Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о том, что с начала войны Россия пыталась втянуть Казахстан в нее. Знаете ли вы что-то об этом?

— Думаю, что прямого втягивания именно с участием Вооруженных сил Казахстана в войну на стороне Путина не будет — режим в Казахстане достаточно гибкий, достаточно хитрый и не будет действовать прямолинейно, как это делает тот же Лукашенко.

Он не будет открыто поддерживать Путина, он не будет (тем более) посылать войска, потому что это отразится на положении многочисленных миллиардеров и миллионеров, близких к режиму, на экономике и на социально-политической обстановке в Казахстане.

Режим в Казахстане с трудом держится на штыках, поэтому малейшее колебание, тем более внешнее, санкции, которые могут быть введены в отношении Казахстана, могут очень сильно отразиться на самом существовании нынешнего режима. Потому на такие действия, конечно, этот режим не пойдет.

Казахстан в настоящий момент остается тыловой базой российской армии, которая воюет в Украине. Если Беларусь — это военная база России — такой российский авианосец, с которого запускаются ракеты, с которого идут сухопутные войска в Украину; то Казахстан, как другая страна ОДКБ, близкая к Кремлю, остается тыловой базой путинского режима. Через Казахстан путинский режим будет дышать из-под санкций. Для этого в Казахстан уже заселяются сотни тысяч россиян — только на 30 марта 2022 года въехало более 100 тысяч граждан России. Это официальная информация. Сейчас мы не знаем, сколько всего человек заехало, но предполагаем, что во второй месяц должно было заехать не меньше людей. На границе Казахстана и России большие пробки, многокилометровые очереди машин — это граждане России, которые пытаются заехать в Казахстан.

— Как вы оцениваете уровень военной угрозы со стороны России?

— В Казахстане очень большие опасения, что после Украины Путин может двинуться в Казахстан. Почему? Потому что здесь есть достаточно сильные сепаратистские тенденции. Многие из тех русскоязычных или представителей некоренной национальности, которые живут в Казахстане, скрыто или открыто поддерживают агрессию против Украины, Путина. Поэтому рано или поздно эти люди могут при поддержке России подняться, объявить о создании какой-нибудь там Североказахстанской или Павлодарской народной республики. Такое может случиться.

Но все понимают, что судьба Казахстана и других стран бывшего Советского Союза будет зависеть от войны в Украине, от того, какое поражение получит Путин в Украине. Все понимают: пока руки Путина связаны войной в Украине, никуда он не двинется, потому что открывать второй или третий фронт будет просто самоубийством для Путина в нынешней ситуации.

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