Казахстан отклонил требование РФ выслать украинского посла из-за комментариев о россиянах
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский (Фото:Посольство Украины в Казахстане/Facebook)
Власти Казахстана отклонили требование России выслать посла Украины Петра Врублевского из-за комментариев об убийстве россиян.
Об этом сообщает Reuters.
В интервью казахстанскому блоггеру Диасу Кузаирову 21 августа посол Украины сказал: «Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».
После этого Министерство иностранных дел Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест. Позже посол Украины извинился за свои слова.
Россия требовала от Казахстана выслать дипломата, но Астана попросила Киев заменить его, заявив, что такие комментарии неприемлемы для страны с большим российским меньшинством.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова 4 октября заявила, что Москва «возмущена» тем, что Врублевский все еще находится в Астане, и вызвала посла Казахстана.
Представитель МИД Казахстана Айбек Смадиаров 5 октября назвал тон Захаровой «не согласованным с характером союзнических отношений между Казахстаном и Россией как равноправными стратегическими партнерами». Он добавил, что Астана вызовет посла РФ.
Смадияров также заявил, что Врублевский покинет Казахстан, когда назначат нового посла Украины.