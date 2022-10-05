Казахстан отклонил требование РФ выслать украинского посла из-за комментариев о россиянах 5 октября, 15:10 Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский (Фото:Посольство Украины в Казахстане/Facebook)

Власти Казахстана отклонили требование России выслать посла Украины Петра Врублевского из-за комментариев об убийстве россиян.

Об этом сообщает Reuters.



В интервью казахстанскому блоггеру Диасу Кузаирову 21 августа посол Украины сказал: «Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

Видео дня

После этого Министерство иностранных дел Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест. Позже посол Украины извинился за свои слова.

Россия требовала от Казахстана выслать дипломата, но Астана попросила Киев заменить его, заявив, что такие комментарии неприемлемы для страны с большим российским меньшинством.



Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова 4 октября заявила, что Москва «возмущена» тем, что Врублевский все еще находится в Астане, и вызвала посла Казахстана.



Представитель МИД Казахстана Айбек Смадиаров 5 октября назвал тон Захаровой «не согласованным с характером союзнических отношений между Казахстаном и Россией как равноправными стратегическими партнерами». Он добавил, что Астана вызовет посла РФ.



Смадияров также заявил, что Врублевский покинет Казахстан, когда назначат нового посла Украины.

