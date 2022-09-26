Казахстан отказался признавать результаты российских псевдореферендумов в Украине 26 сентября, 16:17 Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев неоднократно заявлял о важности соблюдения принципов международного права (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Казахстан не признает результаты российских псевдореферендумов на временно оккупированных украинских территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает казахская служба Радио Свобода со ссылкой на представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

«Что касается референдумов о присоединении к РФ, проводимых в самопровозглашенных государствах „ЛНР“ и „ДНР“, военных администрациях Запорожской и Херсонской областей, Казахстан придерживается принципа территориальной целостности государств, их суверенного равноправия и мирного сосуществования», — заявил он.

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Он напомнил, что президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев неоднократно заявлял о важности соблюдения принципов международного права.

Также представитель казахского МИД подтвердил готовность правительства содействовать продвижению политического диалога между Россией и Украиной, добавив, что «Казахстан считает, что поддержание стабильности на региональном и глобальном уровнях имеет первостепенное значение», пишет CNN.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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