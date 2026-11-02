Дым над Новокуйбышевским НПЗ в Самарской области РФ после атаки дронов, 30 октября 2026 года (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Казахстан временно приостановил экспорт нефти в Россию по трубопроводу Атырау — Самара после атаки беспилотников на Самарскую область РФ в ночь на понедельник, 2 ноября.

Об этом агентству Bloomberg сообщило Министерство энергетики Казахстана.

По данным ведомства, удару подверглись объекты трубопровода в Самарской области, а поставки нефти планируется возобновить в ближайшее время. Снимок системы NASA FIRMS, сделанный в понедельник, зафиксировал свежую тепловую аномалию, которая может свидетельствовать о пожаре, на нефтеперекачивающей станции «Самара».

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Спутниковый снимок NASA FIRMS от 2 ноября: тепловая аномалия на нефтеперекачивающей станции «Самара» может свидетельствовать о пожаре / Фото: NASA FIRMS

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об атаке украинских дронов, однако ни Украина, ни Россия официально не сообщали о поражении нефтяных объектов.

Станция «Самара» — один из ключевых узлов российской сети нефтепроводов, принадлежащей компании «Транснефть». Её резервуары вмещают более 1,6 млн кубометров нефти, а через неё проходит сырьё из Западной Сибири и Казахстана.

Трубопровод Атырау — Самара — один из основных маршрутов казахстанского экспорта: за девять месяцев текущего года по нему было прокачано 7,57 млн тонн нефти, что составляет более 200 тыс. баррелей в сутки.

В июле Силы обороны неоднократно атаковали в Черном море танкеры, загружавшиеся в Новороссийске. Терминал Каспийского трубопроводного консорциума в этом порту несколько раз приостанавливал работу, а Казахстан даже сокращал добычу нефти. В августе Financial Times писала, что Украина прекратила интенсивные атаки на танкеры у Новороссийска по просьбе вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Российские НПЗ в огне

30 октября дроны FP-1 компании Fire Point атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, способный перерабатывать около 8,8 млн тонн нефти в год. В компании сообщили о многочисленных попаданиях, в частности в установку гидроочистки дизельного топлива.

Удары по российским НПЗ стали одной из причин напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Трамп требовал их прекратить, обвиняя в росте цен на топливо в США, а 11 октября объявил об энергетическом перемирии, которое, как впоследствии выяснилось, касалось только НПЗ.