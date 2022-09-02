«Это исключено». Влиятельный казахский бизнесмен назвал НВ три причины, почему Астана не поможет Москве воевать против Украины 2 сентября, 13:14 Арман Шураев убежден, что членство в ОДКБ начинает тяготить Казахстан (Фото:Александр Медведев / НВ)

Несмотря на членство Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), официальна Астана не будет помогать Москве оружием и боеприпасам, уверен влиятельный лидер общественного мнения, казахский бизнесмен, в прошлом член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан Арман Шураев.

Такое мнение он выразил в интервью НВ, комментируя риски того, что членство Казахстана в ОДКБ может стать рычагом, который заставит казахские власти поставлять оружие и боеприпасы России — даже опровергая факт поставок официально.

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«Я думаю, это исключено. Есть спецслужбы США, Великобритании, самой Украины, которые имеют возможность отслеживать каждый километр передвижения военной техники или арсеналов, для этого есть необходимые технологии и спутники», — озвучил Шураев первую причину сомнительности такого шага Казахстана.

Вторым фактором он считает тот факт, что Казахстан не объявлял войну Украине: «Почему же тогда он должен поставлять оружие России? У нас нет для этого никакого мотива и даже формального повода».

Наконец, третьей причиной маловероятности поставок оружия в РФ Шураев считает потерю значительной части военных запасов страны после взрывов в городе Арыс на юге Казахстана в 2019 году, где находился один из крупнейших арсеналов оружия в Центральной Азии.

«Как раз туда свозилось все, что вывозились из Афганистана в 1989 году с выходом советских войск из Афганистана, — напомил Шураев.- В 2019 году в результате „хлопков“ этот арсенал взлетел на воздух, а прошлым летом у нас взорвался еще один арсенал, уже в Джамбульской области. Многие видят в этих происшествиях старания наших военных скрыть факты перепродажи оружия и коррупции, но я в этом вижу происки спецслужб России с целью понизить обороноспособность казахской армии».



По его словам, если это так, то «российские спецслужбы обыграли сами себя, нам нечего даже отдать».

Шураев выразил сомнение, что и другие постсоветские азиатские государства готовы делиться с Россией своим вооружением — даже Таджикистан, «поскольку поставки оружия оттуда в Россию все равно шли бы через Казахстан, а это требовало бы разрешения нашей стороны».

«В целом, чем далее, тем больше членство Казахстана в ОДКБ становится для Казахстана токсичным, последние слова и действия нашего правительства указывают скорее на снижения значимости для нас этого союза», — резюмировал Шураев.

27 августа стало известно, что правительство Казахстана решило как минимум на год — до конца августа 2023-го — приостановить экспорт военной продукции из страны.



Полная версия интервью будет опубликована на сайте НВ в ближайшее время.



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