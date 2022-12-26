В Казахстане заявили, что не будут помогать России обходить санкции 26 декабря, 18:05 Казахстан называет Россию «дружественной», но заявляет, что не позволит ей обходить санкции (Фото:jorono/pixabay)

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что его страна не будет помогать государству-агрессору России обходить санкции.

В интервью японскому телеканалу NHK глава МИД сказал, что у Казахстана и РФ тесные экономические связи, и антироссийские санкции «негативно сказались на экономике Казахстана». Он также назвал страну-агрессор и Украину «исторически дружественными Казахстану».



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«Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций. Мы продолжим нынешние отношения между Казахстаном и Россией», — утверждает Тлеуберди.



В ноябре представитель ГУР Министерства обороны Вадим Скибицкий говорил, что Казахстан и Узбекистан — среди стран, которые помогают РФ обходить санкции и продают ей иностранные компоненты для создания ракет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что его страна не будет признавать террористические организации «Л/ДНР», как это сделала Россия. Одновременно он продолжает настаивать на том, что Украина-и страна-агрессор якобы должны «сесть за стол переговоров».