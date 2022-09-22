Казахстан не будет предоставлять убежище россиянам, желающим уйти от мобилизации 22 сентября, 17:30 Казахстан не будет выдавать вид на жительство гражданам России без разрешения Москвы (Фото:jorono/pixabay)

В Казахстане заявили, что не будут выдавать постоянный вид на жительство гражданам России без разрешения Москвы, поскольку большое количество россиян стремится уехать из страны после объявления частичной мобилизации.



Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на спикера парламента Казахстана Маулена Ашимбаева.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан", - заявил он.

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Спикер парламента Казахстана добавил, что правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом, обрабатывая запросы иностранных граждан, в том числе россиян, на получение постоянного вида на жительство в стране.

По словам Ашимбаева, в целом госструктуры в курсе ситуации относительно резкого увеличения количества граждан России, въезжающих в страну, и ведут переговоры по этому вопросу.



Ранее в Казахстане заявили, что не будут ограничивать въезд гражданам РФ.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.



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