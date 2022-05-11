Для производства БПЛА. Турция и Казахстан договорились о военном сотрудничестве 11 мая, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Подписание соглашения о военном сотрудничестве между Казахстаном и Турцией (Фото:gov.kz)

Соглашения о военном сотрудничестве между Казахстаном и Турцией подписали во время визита казахского президента Касым-Жомарта Токаева в Анкару. Теперь турецкие БПЛА будут производить в Казахстане.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

В рамках визита Токаева в Турцию состоялась встреча казахского министра обороны Руслана Жаксылыкова с турецким коллегой Хулуси Акаром. По итогам разговора стороны подписали ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество.

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По данным Tengrinews, в Казахстане организуют производство турецких беспилотников ANKA. На базе дочернего предприятия Kazakhstan Engineering запустят линию сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов.

«В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для вооруженных сил Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Беспилотник ANKA был создан в Турции в 2013 году. Имея максимальный взлетный вес 1700 кг, он может нести полезную нагрузку до 350 кг. Время полета — до 30 часов на максимальной высоте 9000 м.

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