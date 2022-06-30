Защита стран Балтии. Эстония довольна новой стратегией НАТО — премьер-министр
Кая Каллас (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что довольна новой стратегией НАТО, а на саммите в Мадриде среди союзников «царило полное единодушие».
Об этом сообщает ERR.
«Я довольна тем, что только что утвержденная новая стратегия НАТО впервые после окончания холодной войны рассматривает Россию именно так», — сказала Каллас.
По ее словам, для Эстонии жизненно важно, что коллективная оборона НАТО станет намного сильнее.
«Мы договорились, что в ответ на российскую агрессию НАТО перейдет к новой сильной оборонительной позиции, которая позволит с первой минуты нападения защитить каждый квадратный сантиметр территории НАТО. Для этого сегодня были приняты конкретные решения также по усилению восточного фланга альянса», — сказала Каллас.
Премьер заявила, что важно начать реализацию изменений сразу после решения глав государств и правительств стран НАТО.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что в случае вторжения России Эстония будет «стерта с карты», если будет действовать действующая стратегия НАТО.
По ее словам, страны Балтии смогут оставаться под российской оккупацией в течение 180 дней.
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