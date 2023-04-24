Премьер Эстонии Кая Каллас приехала в Житомир 24 апреля, 17:41 Кая Каллас и Владимир Зеленский в Житомире 24 апреля 2023 года (Фото:Офис президента)

В Украину в понедельник, 24 апреля, прибыла премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил госпожу премьера и эстонский народ за поддержку украинской обороны и подчеркнул, что в пересчете на душу населения помощь Эстонии — одна из самых больших в мире.



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«Если бы каждый из лидеров и каждое из государств так же добросовестно относились к защите нашей общей свободы на континенте, агрессия России уже потерпела бы очевидное поражение», — заявил глава украинского государства во время совместного брифинга с Каллас в Житомире.



Зеленский отметил решение Эстонии передать Украине все свои гаубицы 122-го и 155-го калибров, а также инициативу о совместной закупке артиллерийских боеприпасов для Украины странами ЕС. Каллас заявила, что Эстония на прошлой неделе приняла решение отправить в Украину артиллерийские снаряды, и выразила надежду, что в ближайшее время так же поступят другие страны ЕС.

Президент обсудил с премьер-министром Эстонии усиление возможностей Украины на фронте, политическое сотрудничество и движение Украины в ЕС и НАТО, а также восстановление Украины. Зеленский напомнил, что Эстония — первая страна, которая уже начала практическое восстановление украинского региона — Житомирской области. Он вручил Каллас орден князя Ярослава Мудрого II степени.

«Свобода должна преодолеть тиранию — это наша общая задача и наш фокус номер один», — подчеркнула премьер Эстонии и заявила, что ее страна верит в победу Украины.

Каллас также поддержала привлечение к ответственности российский режим и исполнителей преступления агрессии против Украины.