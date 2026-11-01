Каллас предупредила, к чему может привести участие Путина в саммите G20 в Майами

Потенциальное участие российского диктатора Владимира Путина в саммите G20 , который состоится в декабре во Флориде, может обернуться легализацией возвращения России на международные форумы в условиях продолжающейся войны против Украины.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в интервью Bloomberg.

Она подчеркнула, что приглашение США Путину «вызывает множество серьезных вопросов». По ее словам, это создает риску «нормализации военных преступлений, которые ежедневно совершаются в Украине».

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В то же время Каллас подчеркнула, что присутствие министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова на встрече глав МИД стран G20 в США означает, что «мы также можем немедленно дать отпор этой лжи» со стороны чиновников РФ.

Кая Каллас также акцентировала, что Лавров был «совершенно неконструктивен» на встрече G20 в Атланте, указав на его предложение о встрече российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, когда есть нейтральные площадки для возможных переговоров.

Путин не посещал саммиты G20 лично с 2019 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российскую делегацию на таких встречах представлял, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Приглашение Путина на саммит G20 — главное

В сентябре 2026 года администрация президента Дональда Трампа пригласила российского диктатора Владимира Путина на саммит. Это приглашение вызвало дискуссии среди западных союзников США на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже выражал готовность встретиться с Путиным в формате G20 в Майами. После встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября он вновь подтвердил свою готовность к переговорам, отметив, что сам Трамп мог бы организовать трехстороннюю встречу ради приближения мира.

23 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов встретиться и с Трампом, и с Зеленским, однако лишь при выполнении определенных, пока не названных «предварительных условий» со стороны России.

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17 октября президент Трамп заявил, что не знает, посетит ли диктатор Путин саммит G20 в Майами в декабре. В то же время американский президент добавил, что «был бы рад его присутствию».

20 октября издание The Atlantic сообщило, что Трамп хочет, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение на его курорте во время саммита G20 в декабре.