Премьер-министр Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ — видео

30 января, 13:15
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Кая Каллас плетет маскировочные сетки (Фото:twitter.com/kajakallas)

Кая Каллас плетет маскировочные сетки (Фото:twitter.com/kajakallas)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ.

«Доброта эстонского народа в их поддержке Украины была действительно сердечной. Женщины Сау — среди многих регулярно собирающихся Эстонии, чтобы сделать камуфляжные сетки для защитников Украины», — говорится в сообщении Каллас в Twitter.

Видео дня

Премьер опубликовала фото и видео, на которых она вместе с женщинами, плетет маскирующие сетки для украинских защитников.

«Они любезно научили меня их ремеслу», — написала она.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1620017680618262528?s=20&t=OIWUhS7hoaKuRMeB2tMtZA
https://www.youtube.com/watch?v=-RMAZ8Kg96w&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Эстония Кая Каллас Война России против Украины

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