Премьер-министр Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ — видео
Кая Каллас плетет маскировочные сетки (Фото:twitter.com/kajakallas)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ.
«Доброта эстонского народа в их поддержке Украины была действительно сердечной. Женщины Сау — среди многих регулярно собирающихся Эстонии, чтобы сделать камуфляжные сетки для защитников Украины», — говорится в сообщении Каллас в Twitter.
Премьер опубликовала фото и видео, на которых она вместе с женщинами, плетет маскирующие сетки для украинских защитников.
«Они любезно научили меня их ремеслу», — написала она.