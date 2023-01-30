Премьер-министр Эстонии Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ — видео 30 января, 13:15 Кая Каллас плетет маскировочные сетки (Фото:twitter.com/kajakallas)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас плела маскировочные сетки для ВСУ.

«Доброта эстонского народа в их поддержке Украины была действительно сердечной. Женщины Сау — среди многих регулярно собирающихся Эстонии, чтобы сделать камуфляжные сетки для защитников Украины», — говорится в сообщении Каллас в Twitter.

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Премьер опубликовала фото и видео, на которых она вместе с женщинами, плетет маскирующие сетки для украинских защитников.

«Они любезно научили меня их ремеслу», — написала она.