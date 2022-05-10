«Историческая обязанность». Польша должна требовать признания ответственности России за Катынское преступление — Дуда 10 мая, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Польша должна обращаться в международные судебные учреждения о признании ответственности страны-агрессора России за Катынское преступление.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает пресс-служба главы государства.

«Я не сомневаюсь, что российское государство сегодня несет на себе унаследованную ответственность за катынскую резню. И если мы сегодня можем кому-либо предъявить претензии, то это к российскому государству. И я считаю, что по этому пути нужно идти», — сказал он.

Видео дня

По его словам, у него было такое ощущение, что его моральный, и, в определенном смысле, исторический долг — восстановить попытку «получить одобрение международных органов судебной власти, что это преступление было обнаружено и что ответственность за это преступление также установлена».

Дуда заявил, что данное дело имеет два измерения — чисто правовое и историческое, но также имеет международное измерение в плане политики и исторической памяти.

«Есть некоторые возможности, даже такие, которые позволили бы хотя бы попытаться поднять эту тему как юридически, так и политически», — сказал он.

Катынская трагедия — массовые расстрелы поляков, совершенные НКВД СССР весной 1940 года. Всего к расстрелам было приговорено более 21,8 тыс. поляков.

Расстрелы происходили одновременно в нескольких местах: преимущественно в Катынском лесу (возле села Катынь Смоленской области), в тюрьме Калинина (сегодня Тверь) и Харькове весной 1940 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.