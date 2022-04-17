Папа Римский: Украина является жертвой бессмысленной войны 17 апреля, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Папа Римский вспомнил Украину в Пасхальной речи (Фото:REUTERS / Yara Nardi)

Глава католической церкви Папа Римский во время пасхальной речи в воскресенье, 17 апреля, на площади святого Петра выступил с критикой вооруженной агрессии против Украины. Однако Понтифик не упомянул Россию, начавшую эту кровавую войну.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом он заявил в обращении Urbi et Orbi (в город и мир) перед многотысячной толпой паломников, среди которых также были люди с украинским флагами.

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В своей речи он призвал мировых лидеров услышать призывы к миру во время «Пасхи войны», сообщает Vatican News.

«Пусть наступит мир для многострадальной Украины, которая переживает тяжелейшее испытание насилием и разрушениями жестокой и безумной войны, в которую она была втянута», — заявил Папа, признав, что ответственность лежит не на Украине.

Он отметил, что его мысли и сердце вместе со всеми жертвами войны, беженцами, осиротевшими детьми, разделенными семьями и нерожденными из-за войны.



«Да будет избран мир. Пусть прекратится игра мышцами, в то время как народ страдает. Пожалуйста, не привыкайте к войне, все вместе обяжемся просить могучим голосом о мире, с балконов и на улицах. Пусть же ответственные за судьбу стран услышат вопль народа о мире. Услышат этот тревожный вопрос, который ученые задали почти семьдесят лет назад: "Положим конец человеческому роду, или же человечество сумеет отказаться от войны?", - сказал глава католической церкви.

Также Папа помолился о мире на Ближнем Востоке, в Ливане, Сирии, Ираке, Ливии, Йемене. Понтифик упомянул о трагических событиях в Мьянме, гуманитарном кризисе в Афганистане, Эфиопии, а также ряде других африканских стран.



Ранее, как известно, Понтифика раскритиковали за решение о совместном несении пасхального креста украинкой и россиянкой, в котором наблюдатели увидели попытку приравнять жертву и нападающего.

Также Папа говорил, что волна беженцев из Украины подняла проблему расизма, что также вызвало неоднозначную реакцию верующих.

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