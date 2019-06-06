Катастрофа МН17: в МИД заявили, что в деле скоро появятся новости Вчера, 19:30 Цей матеріал також доступний українською НВ Елена Зеркаль НВ

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что обнародованные в СМИ новые доказательства причастности России к катастрофе МН17 есть в деле, которое ведут Нидерланды.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я думаю, что для открытого доступа это новая информация. Она действительно была уже в деле, которое ведут следователи здесь в Нидерландах в рамках расследования дела о сбивании Боинга. Это очень полезная работа, которую провели журналисты, потому что только открытые источники могут сейчас использоваться, пока идет следствие, пока нет судебного разбирательства. В то же время я думаю, что мы скоро услышим новости от Совместной следственной группы», — сказала Зеркаль.

Ранее российские журналисты нашли очередное подтверждение того, что военные РФ причастны к сбитию над Донбассом самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17 летом 2014 года, когда погибли 298 пассажиров.

Напомним, катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.