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Катастрофа МН17: следствие назвало имена подозреваемых в уничтожении самолета, среди них — Стрелков

Сегодня, 13:57
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Катастрофа МН17: следствие назвало имена подозреваемых в уничтожении самолета, среди них — Стрелков - фото

REUTERS/Maxim Zmeyev

Судебный процесс по катастрофе MH17 начнется в марте 2020 года

Объединенная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к уничтожению пассажирского Боинг-777 в июле 2014 года на востоке Украины.

Как сообщает NOS со ссылкой на родственников жертв катастрофы, которые получили доступ к отчету, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Всем им будут предъявлены официальные обвинения в убийстве, судебный процесс касательно крушения MH17 начнется в марте 2020 года.

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18 июня нидерландские СМИ назвали имена подозреваемых в уничтожении малайзийского самолета.

В сюжете также фигурировало имя подозреваемого в государственной измене полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова. Он фигурирует как свидетель тех событий.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   MH17 Нидерланды

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