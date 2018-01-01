Катастрофа МН17: Австралия может запретить въезд причастным к трагедии Сегодня, 18:04 139 Цей матеріал також доступний українською Австралия и Нидерланды официально возложили на РФ ответственность за катастрофу

В парламент Австралии внесли законопроект, который предусматривает введение новых санкций в отношении иностранных чиновников, причастных к международным преступлениям, например, к катастрофе рейса МН17.

Об этом сообщает news.com.

По словам автора законопроекта Майкла Данби, "слишком долго государственные чиновники и другие лица, связанные с авторитарными режимами и клептократии в мире, пользовались своей властью безнаказанно".

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Документ предлагает запретить лицам, причастным к нарушению прав человека, въезжать в Австралию или инвестировать в ее экономику. Предлагается также запретить иностранным политикам, причастным к коррупционным скандалам, обучать своих детей в Австралии или переводить на Зеленый континент средства.

Объясняя, к какой именно категории лиц относятся предлагаемые меры, Данби привел пример генерала, который приказал сбить малазийский самолет рейса МН17 на борту с 238 людьми, включая 38 австралийцев.

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

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