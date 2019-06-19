Катастрофа MH17: суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года Сегодня, 15:12 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Maxim Zmeyev Самолет сбили ракетой из ЗРК Бук в июле 2014 года REUTERS/Maxim Zmeyev

Судебный процесс в отношении подозреваемых в крушении малайзийского Boeing-777 рейса MH17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге.

Об этом заявил глава Совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербейке, передает Интерфакс-Украина.

«Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседания в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схиппола… Суд информировал нас, что уголовное преследование подозреваемых начнется 9 марта 2020 в 10 утра», — сказал он.

Глава JIT подчеркнул, что суд над россиянами Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и украинцем Леонидом Харченко состоится в любом случае, даже если подозреваемые откажутся присутствовать во время судебного процесса или контактировать с JIT до процесса.

Фигуранты по делу о крушении MH17 сами не «нажимали кнопку» пуска ракеты, но все равно ответственны за гибель людей, считают в JIT.

Напомним, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского самолета в июле 2014 года на Донбассе.

Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко объявлены в международный розыск.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.