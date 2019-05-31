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Катастрофа MH17: Нидерланды потребовали объяснений от Малайзии из-за заявления о роли России

31 мая, 22:08
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Катастрофа MH17: Нидерланды потребовали объяснений от Малайзии из-за заявления о роли России - фото

vchasno.ua.donbass/facebook.com

Боинг Малайзийских авиалиний был сбит 17 июля 2014 года

Правительство Нидерландов потребовало разъяснений от Малайзии из-за последних заявлений премьер-министра Махатхира Мохаммада, который засомневался в вине России в катастрофе MH17.

Об этом сообщает NOS.

«Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17», — сказано в сообщении.

Ранее глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, выступающий за развитие торгово-экономических отношений с Россией, заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом Боинг MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

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При этом слова премьера Малайзии противоречат официальному докладу, представленному 24 мая 2018 года в Нидерландах.

Согласно документу, следствие установило не только происхождение ракеты, сбившей Боинг, но и то, что ЗРК Бук, из которого ее выпустили, принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске.

Более того, экспертам удалось восстановить маршрут зенитного комплекса как из РФ в Украину, так и обратно.

Напомним, что в 2018 году правительства Нидерландов и Австралии, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы, возложили на Россию ответственность за уничтожение МН17. Они призвали Россию признать свою ответственность и не исключили в будущем обращения в международный суд по факту уничтожения авиалайнера.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Теги:   Нидерланды Малайзия

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