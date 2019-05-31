Катастрофа MH17: Нидерланды потребовали объяснений от Малайзии из-за заявления о роли России
Правительство Нидерландов потребовало разъяснений от Малайзии из-за последних заявлений премьер-министра Махатхира Мохаммада, который засомневался в вине России в катастрофе MH17.
Об этом сообщает NOS.
«Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17», — сказано в сообщении.
Ранее глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад, выступающий за развитие торгово-экономических отношений с Россией, заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом Боинг MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.
При этом слова премьера Малайзии противоречат официальному докладу, представленному 24 мая 2018 года в Нидерландах.
Согласно документу, следствие установило не только происхождение ракеты, сбившей Боинг, но и то, что ЗРК Бук, из которого ее выпустили, принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске.
Более того, экспертам удалось восстановить маршрут зенитного комплекса как из РФ в Украину, так и обратно.
Напомним, что в 2018 году правительства Нидерландов и Австралии, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы, возложили на Россию ответственность за уничтожение МН17. Они призвали Россию признать свою ответственность и не исключили в будущем обращения в международный суд по факту уничтожения авиалайнера.
Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.