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Катастрофа MH17: Международная следственная группа упомянула Суркова в материалах дела

Вчера, 20:39
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Катастрофа MH17: Международная следственная группа упомянула Суркова в материалах дела - фото

kremlin.ru

Владислав Сурков

Международная следственная группа по делу малайзийского Боинга объявила, что в материалах дела упоминается помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, сообщает Новая газета.

Также были обнародованы его переговоры с Александром Бородаем.

Напомним, что 19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

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По версии следователей, Сергей Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки ЗРК Бук из Донецка в поселок Снежное, откуда, предположительно, была выпущена ракета, уничтожившая Boeing-777.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

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