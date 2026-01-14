Шел по «оружейному маршруту» в Россию. В Каспийском море потерпел крушение иранский сухогруз Rona

По данным CNN, между иранскими портами Амирабад и Анзели и Астраханью проходит маршрут поставок оружия (Фото: CNN)

В Каспийском море потерпел крушение иранский сухогруз Rona, который следовал по маршруту, с помощью которого поставляют оружие из Ирана в Россиию .

О крушении сухогруза в Касписком море и спасении его экипажа из 14 граждан Ирана и Индии сообщило Министерство иностранных дел Туркменисатана. Оно не указало место крушения судна и не назвало его причину.

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При этом Важные истории пишут, что, согласно трекинговым данным, Rona с октября 2024-го по декабрь 2025-го 20 раз заходила в порты Астрахани, Махачкалы и Азова, прибывая туда из иранских портов Амирабад и Анзели. Издание добавляет, что в момент крушения этот сухогруз выполнял рейс до Астрахани.

Еще в 2023 году канал CNN писал, что, по его данным, между портами Амирабад и Анзели и Астраханью проходит основной маршрут вероятных морских поставок оружия из Ирана в РФ.

По данным The Wall Street Journal, по этому маршруту в Россию попадают сотни тысяч артиллерийских снарядов и других видов боеприпасов.

12 января агентство Bloomberg сообщало, что Иран продал России ракет почти на 3 миллиарда долларов, чтобы поддержать войну против Украины. По его данным, контракты с Москвой на поставку баллистических ракет и ракет класса «земля-воздух» были заключены в октябре 2021 года — еще до начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, Иран передал России дроны-камикадзе Shahed-136 и технологии для их производства под российским названием Герань-2 в рамках контракта на $1,75 млрд, подписанного в начале 2023 года.

По оценкам экспертов, с конца 2021 года Россия потратила на иранское военное оборудование более 4 миллиардов долларов.

В сентябре 2024 года газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия получила из Ирана чуть более 200 баллистических ракет.

Украина обратилась к Ирану из-за возможной передачи баллистических ракет РФ, предупредив о «разрушительных последствиях» для двусторонних отношений.

8 сентября член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Ахмад Ардестани в интервью изданию Didban Iran заявил, что Иран по бартеру отправил в Россию баллистические ракеты.

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В то же время, представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани отрицал передачу Тегераном баллистических ракет Москве.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его страна не передавала оружие России с момента его вступления в должность в конце июля.

10 сентября тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана.

21 сентября агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника сообщило, что Иран, скорее всего, не передавал России мобильные пусковые установки, необходимые для запуска ракет малой дальности Fath-360.