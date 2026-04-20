Посол ЕС Матернова заявила, что не будет продолжать работу в евроинституциях после Украины

Матернова начала работу послом ЕС в Украине осенью 2023 года (Фото: Katarina Mathernova / Facebook)

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что после завершения работы в Киеве не планирует больше занимать другие «институциональные должности». Об этом она написала в Facebook.

Матернова не уточнила, касается ли ее решение только институтов ЕС, или более широкого круга институциональных должностей. Также она не назвала причину своего решения.

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«Поработав в частной юридической практике, Всемирном банке, Еврокомиссии и правительстве моей родной Словакии, я знаю, что наиболее значимая и влиятельная моя работа — представлять ЕС в Украине. Стране в состоянии войны. Войны, которая имеет значение для будущего всего европейского континента», — написала посол.

Она заявила, что уже более десяти лет вовлечена в процессы реформ в Украине в сферах демократии, экономики и верховенства права.

«Я никогда не приму нарастающий нарратив о том, что реформы затормозили и „здесь нет достижений“ — особенно в сфере правосудия и борьбы с коррупцией. Это не просто неправильно — это опасно, и очень несправедливо», — написала Матернова.

Она добавила, что именно это было ключевым месседжем ее выступления на мероприятии, посвященном реформам в сфере правосудия.

Катарина Матернова начала работу послом ЕС в Украине осенью 2023 года.

6 апреля Матернова наткнулась на обломок российского дрона шахед во время прогулки по киевскому лесу.

3 февраля посол рассказала, что спала в ванной комнате из-за массированного удара РФ по Киеву. Она также опубликовала фотографию, на которой она сидит в спортивном костюме на постели на полу ванной комнаты. После этого Захарова написала циничный и пренебрежительный пост в соцсетях, назвав фото Матерновой «неэротической фотографией половой жизни».