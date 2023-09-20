Новая посол Евросоюза прибыла в Украину 20 сентября, 13:39 Матернова вручила копии верительных грамот по прибытии в Киев (Фото:@EUDelegationUA/X)

В среду, 20 сентября, в Украину прибыла новоназначенная посол Евросоюза Катарина Матернова.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в X (бывший Twitter).

Через несколько часов в Киеве она вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису.

Видео дня

«Через несколько часов после прибытия новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Перебийнису. Матернова и команда представительства ЕС в Украине будут усердно работать над углублением прочного партнерства ЕС-Украина в это решающее время», — добавили в дипломатическом ведомстве.

До своего назначения Матернова была заместителем генерального директора Европейской комиссии по расширению. Она занималась развитием политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

На посту посла Матернова сменила Маати Маасикаса, который был главой Представительства ЕС в Украине с 2019 года.