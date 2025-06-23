Как сообщил CNN источник в Белом доме, в администрации Трампа знали, что Иран будет бить в ответ (Фото: REUTERS/Carlos Barria/Pool)

Администрация Дональда Трампа ожидала, что официальный Тегеран предпримет ответные меры после ударов США по объектам иранской ядерной программы в минувшие выходные. При этом президент не хочет дальнейшего военного вмешательства на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил 23 июня телеканалу CNN высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Мы знали, что они предпримут ответные меры. Они поступили аналогичным образом после убийства Сулеймани», — сказал чиновник, имея в виду успешную американскую операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Источник также сказал, что, по первоначальным оценкам, ракеты, запущенные Ираном вечером 23 июня по американской авиабазе в Катаре, не достигли своих целей. Представители Минобороны страны заявили, что катарские системы ПВО перехватили иранскую ракетную атаку.

Тем не менее, как сказал CNN чиновник из Белого дома, президент Трамп все равно готов усилить военное участие США в конфликте Израиля и Ирана — если это будет необходимо.

«Президент Трамп должен был провести переговоры с представителями национальной безопасности в понедельник днем, и возможно, что его позиция может измениться», — подытожил он.

23 июня корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре.

Как уточнило Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновника, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по ядерным объектам.

Позже агентство Reuters сообщило, что власти Ирана утверждают — армия страны использовала для удара по военным базам США в Катаре ровно «столькоже бомб», сколько американская армия применила во время атаки на иранские ядерные объекты в ночь на 22 июня.

При этом власти Катара заявили, что оставляет за собой право на ответ после нападения Ирана на американскую военную базу в Дохе.

«Мы заявляем, что Катар оставляет за собой право ответить непосредственно способом, соответствующим характеру и масштабу этой дерзкой агрессии, согласно международному праву», — подчеркнул представитель МИД Катара Маджеда Аль Ансари в соцсети X.