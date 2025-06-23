Иранские чиновники предупредили Катар о ракетной атаке на американские базы .Об этом сообщает CNN в понедельник, 22 июня, ссылаясь на источник, знакомый с вопросом.

Как отметил собеседник телеканала, Иран предупредил о запусках ракет для того, чтобы минимизировать количество жертв и сохранить дорогу к базе. По словам американского чиновника, пока нет информации о раненых или погибших.

В Министерстве обороны Катара отметили, что ПВО страны удалось перехватить иранские ракеты, запущенные в сторону авиабазы США Аль-Удейд.

Как сообщил представитель Пентагона, из Ирана в сторону Аль-Удейд были выпущены баллистические ракеты малой и средней дальности.

Газета The Guardian пишет, что в Минобороны США также подтвердили, что Иран заранее предупредил катарских и американских чиновников об атаке на военные базы США. В ведомстве подтвердили и саму атаку на авиабазу Аль-Удейд.

Ранее Высший орган безопасности Ирана заявлял, что его вооруженные силы использовали для удара по военным базам США в Катаре столько же бомб, сколько Штаты применили во время атаки на иранские ядерные объекты в ночь на 22 июня.

23 июня Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре. Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновников, писало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам.

Ранее CNN сообщал, что Катар 23 июня временно приостановил воздушное сообщение в стране в качестве «меры предосторожности» из-за проблем региональной безопасности.

По данным иранского агентства Fars, в городе Ахваз были активированы системы противовоздушной обороны Ирана. Также иранское государственное телевидение IRIBІ сообщило, что в Ахвазе была активирована система ПВО.