Иран заранее предупредил Катар и США об атаке на американские базы — Пентагон
Иран 23 июня атаковал американские базы в Катаре и Ираке (Фото: REUTERS/Stringer)
Иранские чиновники предупредили Катар о ракетной атаке на американские базы.Об этом сообщает CNN в понедельник, 22 июня, ссылаясь на источник, знакомый с вопросом.
Как отметил собеседник телеканала, Иран предупредил о запусках ракет для того, чтобы минимизировать количество жертв и сохранить дорогу к базе. По словам американского чиновника, пока нет информации о раненых или погибших.
В Министерстве обороны Катара отметили, что ПВО страны удалось перехватить иранские ракеты, запущенные в сторону авиабазы США Аль-Удейд.
Как сообщил представитель Пентагона, из Ирана в сторону Аль-Удейд были выпущены баллистические ракеты малой и средней дальности.
Газета The Guardian пишет, что в Минобороны США также подтвердили, что Иран заранее предупредил катарских и американских чиновников об атаке на военные базы США. В ведомстве подтвердили и саму атаку на авиабазу Аль-Удейд.
Ранее Высший орган безопасности Ирана заявлял, что его вооруженные силы использовали для удара по военным базам США в Катаре столько же бомб, сколько Штаты применили во время атаки на иранские ядерные объекты в ночь на 22 июня.
23 июня Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре. Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновников, писало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам.
Ранее CNN сообщал, что Катар 23 июня временно приостановил воздушное сообщение в стране в качестве «меры предосторожности» из-за проблем региональной безопасности.
По данным иранского агентства Fars, в городе Ахваз были активированы системы противовоздушной обороны Ирана. Также иранское государственное телевидение IRIBІ сообщило, что в Ахвазе была активирована система ПВО.