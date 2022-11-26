«150 тысяч причин достичь мира». Президент Венгрии в Киеве осудила войну РФ, назвав ответственность Путина очевидной 26 ноября, 18:58 Каталин Новак (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)

Президентка Венгрии Каталин Новак, которая впервые после начала полномасштабного вторжения России приехала в Украину, заявила, что ответственность диктатора Владимира Путина за войну очевидна.

Об этом она сказала на брифинге по итогам Международного учредительного саммита гуманитарной инициативы Grain from Ukraine в Киеве в субботу, 26 ноября.

Новак осудила российскую агрессию и подчеркнула, что Будапешт поддерживает территориальную целостность Украины, а украинцы «могут всегда полагаться на нас». По ее словам, у Венгрии есть «150 тысяч причин остановить эту войну и достичь мира».

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«150 тысяч причин — это 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье на территории Украины. Уже немало этнических венгров отдали свою жизнь за защиту Украины. Ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна. И венгры всегда выступали против этого страдания и кровопролития. Мы соседствуем с Украиной и наши соседи могут полагаться на нашу помощь. Соседи всегда будут оставаться соседями», — сказала президент Венгрии.

Она добавила, что надеется на возвращение сторон за стол переговоров, что «дипломатические каналы будут восстановлены, чтобы обеспечить справедливый мир для всех нас». Новак также заявила, что в рамках инициативы Grain from Ukraine Венгрия обязалась транспортировать 10 тысяч тонн зерна и выделит на это $3,5 млн.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распространяет нарративы российской пропаганды о том, что санкции ЕС против России не действуют, а вместе с военной помощью «увеличивает риск распространения войны на территорию блока». Также после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он публично отказался предоставлять Киеву вооружение и запретил транзит оружия через территорию своей страны.

В МИД Украины говорят, что действия и слова Орбана не являются критическими для отношений стран: у него «своя внутренняя политика, он в нее играет» — позицию Киев менять пока не планирует.