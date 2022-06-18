В Кремле отрицают. Президент Казахстана Токаев отказался от ордена Путина 18 июня, 11:41 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 17 июня (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался принять российский орден Александра Невского, которым предложила накануне наградить его Москва.

В его пресс-службе заявили, что Токаев решил не принимать никаких наград, пока находится на посту, передает Tengrinews.kz.

О том, что Путин предложил наградить Токаева орденом Александра Невского, написал в своем Telegram-канале политолог Ербол Едилов.

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«Глава государства поблагодарил за оказанную честь. Однако им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек Президент отказался от высшего кыргызского ордена Манас первой степени», — написал он.



Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай в ответ на запрос Tengrinews.kz подтвердил данную информацию.

Орден Александра Невского может вручаться зарубежным политическим деятелям за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в её социально-экономическом развитии. По сообщению пресс-службы Токаева, перед российской наградой политик уже отказался от награды во время визита в Бишкек.



Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 18 июня заявил в комментарии изданию Подъем, что награждать Токаева не планировалось.

«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — сказал Песков.

Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что его страна не будет признавать «ЛДНР», как это ранее сделала Россия.

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