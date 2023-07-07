Украина защищает себя. Столтенберг рассказал, как НАТО относится к поставкам Киеву кассетных бомб 7 июля, 15:36 Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что НАТО не имеет права комментировать действия своих союзников, которые самостоятельно решают поставлять кассетные боеприпасы для Украины. (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал факт возможной поставки кассетных боеприпасов для Украины и считает, что Альянс не будет комментировать действия некоторых членов организации.

Об этом он заявил во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.



Генсек Альянса отмечает, что НАТО не влияет на решение каждой из стран-участниц организации по вопросу предоставления определенного вооружения для Украины.

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«У НАТО нет единой позиции по отношению к ним ( кассетных бомб — ред.). Некоторые члены Североатлантического союза подписали обязательства по запрету использования такого оружия, некоторые — нет. Поэтому это должно решать правительства стран, а не НАТО», — пояснил Столтенберг.

В то же время, генсек Альянса подчеркнул, что если Украина получит такой вид боеприпасов, то только с целью защитить себя от страны-агрессора РФ.

«Мы столкнулись с жесткой войной и должны помнить, что эта жестокость обоюдна. Обе стороны в этой войне несут потери и обе используют кассетные боеприпасы. Однако Россия использует эти бомбы для захвата чужой страны, тогда как Украина использует их только для защиты», — резюмировал Столтенберг.

Вопрос поставки кассетных бомб для украинских войск уже обсуждается более полугода. Американские медиа сообщили, что Пентагон планирует рассмотреть вопрос поставки таких боеприпасов для Киева уже на этой неделе. В пятницу, 7 июля, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал " хорошие новости" по поводу упомянутого вида бомб.

