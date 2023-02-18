Столтенберг отрицает возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов 18 февраля, 22:37 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

НАТО не будет предоставлять Украине кассетные боеприпасы и фосфорное зажигательное оружие.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности в комментарии ntv.

«НАТО не рекомендовало и не снабжало эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы», – сказал Столтенберг.

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Как пишет Европейская правда, к предоставлению кассетных боеприпасов и фосфорного оружия призывал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Применение обоих видов оружия противоречиво, а кассетные боеприпасы запрещены международным правом.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции заявил, что если украинские силы получат кассетные снаряды, они будут использованы исключительно против российской армии. Войска РФ применяли такое оружие против Украины.

В декабре 2022 года издание Politico сообщило, что у США есть запрос от Украины на кассетные боеприпасы. На тот момент Белый дом активно не рассматривал его, но и не отказал в поставках.