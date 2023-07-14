Кассетные боеприпасы заранее разместили в Европе, чтобы быстро передать Украине — СNN 14 июля, 16:32 Кассетный боеприпас (Фото:Alfred Hackensberger/Twitter)

Американские кассетные боеприпасы так быстро были переданы Украине, потому что их заранее разместили в Европе, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США.

«Кассетные боеприпасы, поставленные США, попали в Украину так быстро, потому что они уже были заблаговременно размещены в Европе», — цитирует американского чиновника телеканал.

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Отвечая, когда боеприпасы будут применяться, чиновник сказал: «мы приняли решение, чтобы россияне узнали об этом первыми».

7 июля США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют кассетные снаряды. Как пояснил президент США Джо Байден на такой шаг Вашингтон пошел из-за нехватки снарядов у украинской армии.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан уточнял, что это временное решение, пока производство обычных боеприпасов выйдет на достаточный уровень.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, однако еще не использовала их. По его словам, такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. В тот же день Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину.