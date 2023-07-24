Резников предоставит Пентагону отчет об использовании ВСУ кассетных боеприпасов на поле боя 24 июля, 12:58 Резников пообещал Пентагону отчет об использовании Силами обороны Украины кассетных боеприпасов (Фото:Ints Kalnins/File Photo/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников предоставит Пентагону отчет об использовании Силами обороны страны кассетных боеприпасов.

Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, он ожидает доклад, который он передаст США «вероятно, в понедельник или вторник», то есть уже 24 или 25 июля.

«Мы будем докладывать о последствиях такого применения, так что я думаю, у меня будет первый доклад, и я поделюсь с моими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они будут более эффективными, чем обычные боеприпасы», — отметил Резников.

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Он не стал уточнять никакие детали.

Резников также выразил ожидания, что кассетные боеприпасы будут наиболее эффективны «особенно против артиллерийских систем, особенно в ходе контрбатарейной борьбы, а также они будут эффективны против бронетранспортеров, для боевых машин пехоты, они также будут хороши против пехоты в поле».

Украинский министр также добавил, что отчеты являются частью договоренностей с Пентагоном по получению кассетных боеприпасов.

20 июля газета The Washington Post сообщила, что украинские военные впервые использовали предоставленные США кассетные боеприпасы, ударив ими по укрепленным позициям российских оккупантов на юго-востоке.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. По словам командира 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина, они нужны для того, чтобы «нанести максимальный урон вражеской пехоте».

В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

В Минобороны Украины подчеркнули, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.