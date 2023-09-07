NYT: США передадут Украине вторую партию кассетных боеприпасов, чтобы «сохранить динамику» наступления на юге 7 сентября, 10:33 Гаубица M777 и украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

США планируют вскоре отправить Украине вторую партию кассетных боеприпасов, которые эффективно помогают бойцам на поле боя. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на трех неназванных американских чиновников.

По словам одного из собеседников газеты, это оружие является ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить динамику на южном фронте. У Пентагона есть сотнями тысяч кассетных снарядов, но сколько было в первой партии в Вашингтоне не уточняют.

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«Они чрезвычайно эффективны. Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, их дух поднимается», — заявил украинский морской пехотинец Сергей, который участвовал в боях за Урожайное.

Некоторые украинские бойцы рассказали, что кассетные боеприпасы используют преимущественно, когда российские оккупанты в открытой местности, а против окопов они не эффективны. Ими Силы обороны наносят удары по скоплениям российских войск, артиллерийских системах, средствах ПВО, складах боеприпасов, радиолокационных станциях, говорят американские чиновники.

Украина начала использовать предоставленные США кассетные боеприпасы в конце июля. По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерала Александра Тарнавского, такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя.

В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

В Минобороны Украины подчеркнули, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.