«Понимаю угрозу». Остин заявил, что использовал кассетные боеприпасы в бою 14 июля, 03:09 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою и понимает их угрозу мирному населению.



Об это он заявил в интервью телеканалу CNN,



«Я в действительности сам использовал их в бою», — сказал Остин говоря о применении Украиной кассетных боеприпасов.

Остин также признал, что понимает угрозу мирному населению, которую несут передаваемые США Украине кассетные боеприпасы.

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7 июля США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран по поставкам таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменят», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы только по военным целям на оккупированных территориях страны.