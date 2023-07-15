«Эффект будет ощутим позже». Кассетные боеприпасы не повлияют на ситуацию на поле боя мгновенно — NYT 15 июля, 09:53 Украинский военный в освобожденном селе Новодаровка, Запорожская область, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Кассетные снаряды, которые США передали Украине, уменьшат дефицит артиллерийских боеприпасов, но не будут иметь мгновенного влияния на войну. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц и военных аналитиков.

«Масштаб эффекта будет скромным», — сказал Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне.



«Это сделает украинскую артиллерию более смертоносной. Настоящий эффект будет ощутим позже в этом году, когда Украина будет иметь значительно больше боеприпасов…», — добавил он.

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NYT сообщает, что предоставление кассетных боеприпасов дает украинским войскам больше времени, чтобы выявить слабые места российской обороны вдоль трех основных направлений, обстрелять российские силы, которые атакуют ВСУ артиллерией, и прорвать плотные минные поля, танковые ловушки и другие барьеры.

Заместитель Министра обороны США по вопросам политики Колин Каль и другие высокопоставленные американские политики заявили, что еще слишком рано судить о контрнаступлении и о том, как украинцы будут вести борьбу.

«Это идет медленнее, чем мы надеялись, но у украинцев осталось много боевой силы», — сказал Каль.

Он отметил, что основная часть из девяти обученных на Западе бригад еще не привлечена к боевым действиям и содержится в резерве для того, чтобы украинские войска могли прорвать российскую оборону.

«Настоящее испытание будет заключаться в том, когда они обнаружат слабые места или создадут прорыв, насколько быстро они смогут использовать это с помощью боевой мощи, которую они имеют в резерве, и насколько быстро россияне смогут ответить», — сказал Каль.

Он заявил, что США будут сотрудничать с Украиной, чтобы минимизировать риски, связанные с кассетными боеприпасами.

По данным NYT, американские и украинские военные официальные лица отказались рассказывать, как именно Украина будет использовать кассетные боеприпасы.

Роб Ли, российский военный специалист из Института исследований внешней политики в Филадельфии и бывший офицер морской пехоты США предположил, что Украина попытается использовать кассетные боеприпасы вблизи участков линии фронта протяженностью около километра, куда она намеревалась отправить войска, чтобы избежать риска для них.

Он также добавил, что мгновенного эффекта от применения кассетных боеприпасов не будет.

Бывший вооруженный стратег Белого дома и старший советник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан отметил, что кассетные боеприпасы не только обеспечат достаточное количество снарядов для продолжения высокого уровня артиллерийского противостояния, но и составят эффективное противодействие пехоте, артиллерии и колоннам техники.