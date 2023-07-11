В США рассказали, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины 11 июля, 07:03 США (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

В Госдепе США сообщили, что общались с союзниками перед тем, как принять решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга в Вашингтоне, пишет Укринформ.



Он уточнил, что это решение было сложным, однако необходимым для обеспечения Украины возможности отразить российскую агрессию.

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«Мы не считаем этот вопрос таким, что может создать трещины в единстве, которое мы имеем с нашими союзниками и партнерами», — сказал Миллер.

По его словам, в этой связи США получили заверения от украинской стороны, что кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным целям, а также что после этого обязательно будет проведена масштабная операция по разминированию.

В пятницу, 7 июля, США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран по поставкам таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменит», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.