В США рассказали, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины

11 июля, 07:03
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США (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

США (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

В Госдепе США сообщили, что общались с союзниками перед тем, как принять решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга в Вашингтоне, пишет Укринформ.

Он уточнил, что это решение было сложным, однако необходимым для обеспечения Украины возможности отразить российскую агрессию.

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«Мы не считаем этот вопрос таким, что может создать трещины в единстве, которое мы имеем с нашими союзниками и партнерами», — сказал Миллер.

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В армии США провели испытания кассетных снарядов, которые передают Украине, и заявили о невысоких рисках для гражданского населения (Фото:U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS) До 2,4% неразорвавшихся снарядов. Современные кассетные боеприпасы не представляют большой угрозы для гражданского населения — CNN

По его словам, в этой связи США получили заверения от украинской стороны, что кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным целям, а также что после этого обязательно будет проведена масштабная операция по разминированию.

В пятницу, 7 июля, США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран по поставкам таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

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В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменит», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Военная помощь Украина-США Война в Украине касетные боеприпасы

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