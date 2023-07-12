«Изменят правила игры». Резников объяснил важность передачи Украине кассетных боеприпасов для обстановки на поле боя 12 июля, 12:36 Резников заявил, что кассетные боеприпасы изменят правила игры на поле боя (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Передача Украине кассетных боеприпасов изменит правила игра на поле боя в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на полях саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Politico.

Так он отреагировал на недовольство некоторых стран касательно решения США о поставках Киеву такого типа боеприпасов.

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«Мы получили в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы, это изменило правила игры. В июле мы получили различные типы реактивных систем залпового огня — это стало следующим изменением правил игры. Я надеюсь, что кассетные боеприпасы будут следующим game changer в качестве оружия или боеприпасов для освобождения наших временно оккупированных территорий», — отметил министр обороны.

Резников добавил, что их применение будет ограничено негородскими районами на территории Украины. По его словам, партнеры Украины также будут проинформированы о применении и действии кассетного оружия.

В пятницу, 7 июля, США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран по поставкам таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменят», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.