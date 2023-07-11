В Белом доме объяснили, почему приняли решение о передаче кассетных боеприпасов Украине 11 июля, 12:21 Салливан заявил, что США не оставят Украину беззащитной (Фото:Kevin Lamarque/Reuters)

Силы обороны Украины не смогут эффективно проводить контрнаступление и защищать свою территорию без кассетных боеприпасов, поэтому США приняли такое решение о поставках.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

«Не предоставляя кассетные снаряды сейчас, Украина не сможет не только проводить наступление, но и защищать свои позиции. Мы не оставим Украину беззащитной и точка», — отметил он.

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Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон решил предоставить это вооружение, «несмотря на сложности, опасность и риски для гражданского населения».

В пятницу, 7 июля, США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран по поставкам таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменят», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.

