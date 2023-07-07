Германия выступила против передачи кассетных боеприпасов Украине 7 июля, 13:58 Бербок исключила отправку кассетных боеприпасов Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Германия выступила против отправки кассетных боеприпасов в Украину.

Об этом сообщила министр иностранных дел станы Анналена Бербок, пишет Reuters.

Она пояснила, что Германия как одно из 111 государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам, не поддерживают инициативу США. Штаты, а также Россия и Украина, не подписали конвенцию.

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«Я следила за сообщениями СМИ. Для нас, как для государства-участника, действует соглашение Осло», — сказала Бербок на просьбу журналистов прокомментировать заявление Вашингтона.

Глава МИД Германии имела ввиду соглашение, подписанное в Норвегии в 2008 году, которое запрещает использование, накопление, производство и передачу кассетных боеприпасов.

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Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В Конгрессе такую просьбу Киева поддерживали, однако Белый дом выступал против из-за международного договора 2008 года.

7 июля в Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов.

Глава Минобороны Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и анонсировал «хорошие новости».

