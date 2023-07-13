Киев обязался использовать кассетные боеприпасы только в «определенных местах» — Остин 13 июля, 14:23 Остин пояснил решение США по кассетным боеприпасам для Украины (Фото:Julia Nikhinson/Reuters)

Украина обязалась использовать кассетные боеприпасы США только в «соответствующих местах», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом он сказал в интервью CNN.

«Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они ведут тяжелую борьбу за защиту своей суверенной территории. Они не просят боеприпасы для того, чтобы вторгнуться в другую страну, как это сделали русские, которые их используют с самого начала», — отметил он

Видео дня

Глава Пентагона подчеркнул, что украинские военные будут фиксировать места использования кассетных боеприпасов и определять приоритеты в работе по разминированию.

«Мы будем помогать им в этом, в тех местах, где они предоставили нам условия, — резюмировал Остин.

7 июля США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран по поставкам таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменят», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы только по военным целям на оккупированных территориях страны.