"Карты на стол": ЕС призвал Великобританию предоставить "белый документ" по Brexit

Европейский союз призвал Великобританию предоставить план выхода из состава ЕС с "реальными и реалистичными предложениями". Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск во время саммита в Брюсселе, сообщает Радио Свобода.

"Впереди много работы, а самые сложные задачи еще не решены. Это последний призыв выложить карты на стол", – заявил журналистам Туск.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье отметил, что во время саммита ЕС в Брюсселе был достигнут прогресс. Однако, по его словам, также остаются "огромные разногласия".

На данный момент участники переговоров со стороны ЕС все еще ждут, когда Великобритания подаст "белый документ" по Brexit.

Напомним, 12 июня Нижняя палата парламента Великобритании проголосовала за принятие плана по выходу страны из состава Европейского Союза.

27 июня Королева Великобритании Елизавета II поддержала план по выходу страны из состава Европейского Союза.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС до конца марта 2019 года.