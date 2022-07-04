Захват оккупантами Лисичанска и удар ВСУ по Мелитополю — карта боевых действий 4 июля, 15:42 След от ракетного удара российских войск в Бахмуте, 13 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

НВ публикует новую карту боевых действий на территории Украине по состоянию на 3 июля от американского Института изучения войны (ISW).

По его данным, российские войска, вероятно, вышли на границу Луганской области, хотя очаги украинского сопротивления могут оставаться в Лисичанске и вокруг него. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 2 июля российские войска захватили Лисичанск, Белогоровку, Новодруженск и Малорязанцево, захватив оставшийся выступ вокруг Лисичанска вдоль границы Луганской области. Генштаб Украины заявил о выведении войск из Лисичанска, чтобы избежать потерь личного состава. Украинский генеральный штаб также подтвердил, что российские войска захватили Золотаревку и укрепили позиции в районе Верхнекаменки, которые находятся к югу от Белогоровки.

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Инфографика: understandingwar.org

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска предприняли безуспешные штурмы из Нырково на Берестово, что указывает на то, что российские силы установили контроль над Нырково на границе Луганской области.

По данным украинского Генштаба, украинские войска отражали атаки русских в районе Мазановки и на Долине со стороны Пасовки (к северо-востоку от трассы E40).



Инфографика: understandingwar.org

Российские войска, скорее всего, в следующий раз наступят на Северск, хотя вместо этого или одновременно с этим они могут начать более серьезные атаки на Бахмут или Славянск. Украинские силы, вероятно, продолжат боевой отход к трассе Е40, которая проходит от Славянска через Бахмут к Дебальцево. Пока неясно, решат ли они обороняться в районе Северска. Мэр Славянска Вадим Лях и российские источники сообщали, что российские войска интенсивно обстреливают Славянск.

Инфографика: understandingwar.org

3 июля украинские силы, вероятно, использовали предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для нанесения ударов по российскому складу боеприпасов на мелитопольском аэродроме. О двух таких ударах сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Инфографика: understandingwar.org

Российские силы не добились никаких территориальных успехов к северо-западу от Харькова 3 июля. Украинские источники сообщили, что украинские силы отразили российскую атаку на Прудянку вдоль шоссе T2117, и что российские силы к северо-западу от Харькова сосредоточились на удержании своих нынешних позиций. Российские силы продолжали обстрел объектов гражданской и военной инфраструктуры в Харькове и близлежащих населенных пунктах, особенно вдоль трасс Е105 и Т2117, ведущих в Харьков.

Инфографика: understandingwar.org

Вдоль южной оси российские войска, вероятно, пытаются отразить контрнаступление украинских войск, продолжая принимать оборонительные меры. Генштаб Украины сообщил 3 июля, что российские войска наносили «систематические» удары по артиллерийским установкам и реактивной артиллерии, чтобы предотвратить продвижение украинских частей.

Оперативное командование Украины Юг сообщило, что украинские силы отразили боевые действия российской разведки в направлении Ивановки на северо-западе Херсонской области.

Инфографика: understandingwar.org

По данным оперативного командования Юг, украинские самолеты и вертолеты нанесли пять ударов по российским складам боеприпасов и скоплениям войск и заявили об уничтожении двух российских складов боеприпасов в Чернобаевке и Снигуровке.

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