В ISW объяснили цель заявлений РФ о переговорах с Украиной и рассказали о сомнениях сторонников ракетного террора 3 декабря, 08:06 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Россия пытается воспользоваться желанием Запада вести переговоры для создания динамики, в которой западные чиновники будут вынуждены пойти на превентивные уступки, чтобы «заманить» страну-агрессора за стол переговоров.



Об этом говорится в сводке за 2 декабря американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что ранее оценивали риторику российского диктатора Владимира Путина как такую, которая демонстрирует, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели относительно войны.

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Вполне вероятно, что он, глава МИД РФ Сергей Лавров и спикер Кремля Дмитрий Песков делали заявления по поводу переговоров, чтобы создать у чиновников Запада представление о том, что «Россию на переговоры нужно заманить», считают в ISW. Учитывая это, эксперты выделяют возможный ряд желаемых предварительных уступок, которые может требовать Россия: уменьшение западной финансовой и военной помощи Украине, признание незаконной аннексии РФ украинских территорий и ограничения на военные действия НАТО и Запада в Европе.

«Кремль также сохраняет расплывчатость в формулировках по предмету переговоров, вероятно, для того, чтобы убедить западных чиновников начать переговорный процесс без четкого определения того, будут ли эти переговоры направлены на прекращение огня, мирный процесс или окончательное мирное соглашение», — добавляют в Институте изучения войны.

Там считают, что Россия была бы в выигрыше, заключив временное соглашение с Украиной и западными странами, предусматривающее паузу в боевых действиях. Это позволило бы ей укрепить свои вооруженные силы для будущих военных операций.

Однако, по мнению аналитиков, Путин не проявил особого интереса к такому прекращению огня, и Кремль «продолжает выдвигать требования, равнозначные полной капитуляции Запада».

«Это свидетельствует о том, что Путин и дальше сосредоточен на достижении военной победы», — отмечают они.

В ISW предполагают, что Россия пытается использовать свою «скоординированную кампанию» ракетных ударов по украинской инфраструктуре и гуманитарные последствия таких атак, чтобы усилить давление на западных чиновников (в частности, из-за потенциальной новой волны беженцев) и в конечном итоге предложить «превентивные уступки» на фоне отсутствия стратегических успехов на поле боя.

Среди прочего, в ISW рассказали, что дополнительные системы ПВО, предоставленные Украине Западом, заставляют российское сообщество, поддерживающее войну, «ставить под вопрос долгосрочную устойчивость российской ракетной кампании». Эксперты ссылаются на нескольких российских военных блогеров, которые говорят, что такое наращивание усложняет способность РФ атаковать украинскую инфраструктуру, и предлагают, чтобы Кремль «ускорил» свой террор.

«Такая паника среди российских военных блогеров подчеркивает уязвимость российской ракетной кампании, если Запад продолжит усиливать возможности Украины в противовоздушной и противоракетной обороне», — считают в институте.



Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

В качестве основы для переговоров Лавров повторил те же требования, которые российский МИД предъявлял до полномасштабного вторжения 24 февраля, а Песков назвал дополнительный ультиматум: признание Западом « новых территорий» в составе РФ.

новых территорий» в составе РФ. Российские силы все еще представляют угрозу украинской энергетической инфраструктуре, несмотря на успехи противовоздушной обороны Украины.

Дополнительные западные системы ПВО побуждают российское военное сообщество подвергнуть сомнению « воздушную кампанию» РФ против украинской инфраструктуры.

воздушную кампанию» РФ против украинской инфраструктуры. Российские чиновники выдвигают условия для переговоров по демилитаризации Запорожской атомной электростанции, от которых Россия, скорее всего, откажется и выполнение которых не устранит или не снизит существующую угрозу для ЗАЭС.

Украинские силы совершили локальные прорывы к юго-западу и северо-западу от Кременной.

Российские войска продолжали совершать минимальные продвижения в районе Бахмута и проводить наступательные операции в районе Авдеевка — Донецк.

Силы РФ могут испытывать трудности с надлежащим распределением и развертыванием сил в тыловых районах на юге Украины из-за ударов ВСУ.

Плохая логистика, непокорный мобилизованный персонал и внутренние протесты продолжают мешать Кремлю достичь целей « частичной мобилизации».

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины, бои под Бахмутом

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW